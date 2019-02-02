Сенатор Пушков: США разрушили ДРСМД и успокаивают евросоюзников

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США уже решили разрушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Трамп хотел бы заключить новый договор об РСМД? Это слова, но не дела. Их цель — успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США из действующего договора. А дела заключаются в том, что США уже решили разрушить договор от 1987 г. Остальное — лишь риторика. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2019

Самая громкая новость 1 февраля: США начинают выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа; до этого Вашингтон лишь угрожал подобным шагом.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

США отказались принять участие в брифинге, на котором впервые была продемонстрирована эта ракета; вместе с тем они так и не предоставили свидетельств того, что дальность полета ракеты нарушает договор, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, что Москва оставляет за собой право ответных действий в случае окончательного решения. "Если Вашингтон все-таки окончательно сформирует своё мнение и выйдет из договора ДРСМД, соответственно Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что и будет сделано", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".