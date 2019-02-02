Чемпионат мира по бенди. Сборная Швеции стала соперником россиян по финалу

В Швеции на чемпионате мира по бенди завершился второй полуфинальный матч между хозяевами турнира и командой Казахстана. Шведские хоккеисты нанесли разгромное поражение сопернику со счетом 20:1 и вышли в финал.

Ранее туда пробилась и сборная России, обыгравшая финнов. Отметим, что на нынешнем турнире российские и шведские хоккеисты уже встречались между собой. На групповом этапе сборная Швеции добилась победы со счетом 6:4.

Напомним, что россияне являются действующими чемпионами мира. Финальная встреча между сборными Швеции и России состоится 2 февраля.