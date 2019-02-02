Легализация марихуаны: выборы на Украине могут пройти веселее

На Украине предложили легализовать использование марихуаны в медицинских целях. С идеей выступила и.о. главы Минздрава. Она сослалась на опыт США, Германии, Франции, Израиля и других государств. Могут ли практики этих стран прижиться на Незалежной?

Еще одним запретом меньше – на Украине хотят разрешить марихуану. Речь начали с онкобольных. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на эту тему пост в своих социальных сетях.

"Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что так.

Так-то оно так, но в мировом опыте уже есть тенденция: где легализация в медицинских целях, там и в личных. Начинается этот процесс просто с просачивания препаратов через коррумпированных врачей, а дальше только лимиты на ежедневные дозы. Это что-то вроде следующего шага".

"Везде, где работает заместительная терапия, метадоновая программа. Там везде легализована марихуана. Это миллиарды долларов. Это миллиарды, миллиардов долларов. Бизнес по продаже марихуаны сейчас считается самым успешным и развивающимся с геометрической прогрессией в Америке, и люди, которые имеют право на ее выращивание в фармацевтических целях – это долларовые миллионеры", — говорит председатель правления Национального Антинаркотического Союза Никита Лушников.

Без новых бизнес-проектов не обойдется точно. На Украине уже выдали первую лицензию на легальное выращивание и производство продуктов из марихуаны. Получатель разрешения – американская компания C21 Investments. Она культивирует и распространяет продукты из каннабиса в США и теперь через Украину нацелилась на европейский рынок.

"C21 теперь будет иметь возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 миллионами потребителей. Мы рады получить первую лицензию, выпущенную в Украине, и расширить ее на Европу. На данный момент компания старается получить разрешение на разведение конопли".

В общем, Украина рискует превратиться в этакую плантацию для Европы. Почвы в стране, и вправду, отлично подходят для выращивания конопли. Более того, каннабис почти исконная культура в этой местности.

"Последствия для общества будут негативные. Украина уже очень поражена наркоманией, и дети, и школьники, многие уже употребляют более серьезные, синтетические наркотики. Страны, которые легализуют, они с сильными институтами эти страны. Они могут оградить. В определенных метах, как в Голландии. Здесь этого не будет. Это политическое решение перед выборами. Решение о легализации в общем популярно и поэтому политики начинают вбрасывать такие вещи", — говорит политолог, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Схема с легализацией, впрочем, не новая. Подобный сценарий уже был опробован в Грузии. Но после опьянения успехом от проведенных реформ, правительства, как правило, начинают жалеть о послаблениях. Так было, например, в Грузии. Летом 2018 года там разрешили употребление марихуаны официально, теперь же вводят ограничения.

"Раньше скрывали, а теперь уже открыто делают. Кое-какие рамки в этом отношении уже есть. В пределах школ, вузах запрещено, за рулем, на работе, реклама запрещена", — говорит грузинский политолог Соломон Лебанидзе.

Сможет ли Украина ограничить потребление легких наркотиков, а главное – захочет ли правительство этим заниматься, пока об этом нет даже разговоров. Ключевая цель сейчас – позитивный настрой населения перед выборами, а с марихуаной его добиться будет, явно, проще.