В России отмечают 76 лет со дня победы под Сталинградом

Город-герой Волгоград в субботу отметит 76-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Главным событием праздника станет "Выстрел памяти" — троекратный орудийный залп орудиями времен Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) является одной из крупнейших во Второй мировой войне​​​. Общие потери сторон превысили два миллиона человек. Сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

В субботу в Волгограде и области пройдут патриотические акции, концерты, уроки мужества, встречи с ветеранами, исторические реконструкции.

"Выстрел памяти" – это троекратный залп тремя орудиями ЗИС-3, которые будут установлены на нижней террасе набережной Волги в центре города, сообщает ТАСС.