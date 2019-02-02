Сульшер вошел в тройку претендентов на приз лучшему тренеру января в АПЛ

Английская премьер-лига назвала трех номинантов на звание лучшего тренера января. Среди них нашлось место и наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру, ставшему рекордсменом клуба по количеству стартовых побед.

Помимо норвежского специалиста борьбу за престижную награду поведут Ральф Хазенхюттль из "Саутгемптона" и Шон Дайч из "Бернли".

Напомним, что в январе "Манчестер Юнайтед" под руководством Сульшера добился трех побед и сыграл один раз вничью. До настоящего момента "красные дьяволы" еще ни разу не проиграли при новом главном тренере.