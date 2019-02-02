Кубинский метеорит упал в безопасном месте

Взрыв прогремел в небе на западе Кубы. Власти сообщают, что это был метеорит. Пострадавших и материального ущерба нет.

Как сообщают очевидцы, незадолго до падения метеорита в небе они заметили белый след и нечто, охваченное огнем.

Первые предположения местных журналистов были о взрыве военного самолета, однако позже появилась информация от метеорологической службы. По их версии, речь идет о возможном падении метеорита на западе Кубы.

Специалисты обнаружили на месте несколько камней, предполагаемых осколков метеорита, размер самого большого составляет 20-30 сантиметров, а также следы падения.