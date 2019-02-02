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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Онкологи: продолжительность жизни онкобольных растет
Более 40 учреждений онкологической помощи из разных регионов приняли участие в телемосте, который провели в преддверии Всемирного дня борьбы против рака. У специалистов, работающих в этой области, была возможность обменяться опытом и профессиональными советами. Проблеме онкозаболеваний в последнее время уделяется беспрецедентное внимание. Создаются новые проекты по лечению и реабилитации. Важную роль играют и просветительские программы.
Чтобы определить наличие и предрасположенность к онкозаболеванию, достаточно пройти скрининг-тест. Это ранняя диагностика. Банально нужно сдать кровь из пальца. И в течении, 15 минут получить готовый результат онкопробы.
Этот маркер с медицинским названием CA-125 поможет на ранней стадии выявить рак яичников у женщин. ПСА — простатспецефический ген, мужской тест. Поможет диагностировать рак предстательной железы. А значит, с большой вероятностью в будущем спасти жизни пациентов. Специалисты продолжают разрабатывать новые методы ранней диагностики. На всероссийской конференции делятся результатом работы.
"В ранних стадиях можно вылечить до 95 процентов больных. Мы можем достигать очень выдающихся успехов. С длительным наблюдением пациента 25 лет и больше. В том числе мы думаем сейчас и о реабилитационных программах с деторождением", — говорит генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Карпин.
В зале профильные диагносты, лучшие хирурги и онкологи, а на прямой связи специалисты из сорока регионов, где уже функционируют современные онкологические диспансеры, в которых ежедневно проводят высокотехнологичные операции с применением ядерной медицины.
Без прямого вмешательства медиков. Так выглядит современная операционная. Невидимые глазу частицы атакую клетки головного мозга. Современный аппарат сам программирует ход операции. Врачи лишь следят с экранов за процессом.
Ежегодно Галина проходит обследование и находится под контролем специалистов. С момента операции прошло уже 19 лет. Еще недавно это было невозможно. Сейчас мировая практика показывает продолжительность жизни онкобльных с каждым годом растет.
Главный враг опухоли — ранняя диагностика. Именно это позволит снизить смертность вдвое. Такую задачу ставят перед собой российские специалисты. А в рамках национальной стратегии на борьбу с онкозаболеваниями только в этом году выделено около 150 миллиардов рублей.
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