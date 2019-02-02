Тема:

Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 февраля 201903:15 Арзы Хасьянова

Онкологи: продолжительность жизни онкобольных растет

Более 40 учреждений онкологической помощи из разных регионов приняли участие в телемосте, который провели в преддверии Всемирного дня борьбы против рака. У специалистов, работающих в этой области, была возможность обменяться опытом и профессиональными советами. Проблеме онкозаболеваний в последнее время уделяется беспрецедентное внимание. Создаются новые проекты по лечению и реабилитации. Важную роль играют и просветительские программы.

Чтобы определить наличие и предрасположенность к онкозаболеванию, достаточно пройти скрининг-тест. Это ранняя диагностика. Банально нужно сдать кровь из пальца. И в течении, 15 минут получить готовый результат онкопробы.

Этот маркер с медицинским названием CA-125 поможет на ранней стадии выявить рак яичников у женщин. ПСА — простатспецефический ген, мужской тест. Поможет диагностировать рак предстательной железы. А значит, с большой вероятностью в будущем спасти жизни пациентов. Специалисты продолжают разрабатывать новые методы ранней диагностики. На всероссийской конференции делятся результатом работы.

"В ранних стадиях можно вылечить до 95 процентов больных. Мы можем достигать очень выдающихся успехов. С длительным наблюдением пациента 25 лет и больше. В том числе мы думаем сейчас и о реабилитационных программах с деторождением", — говорит генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Карпин.

В зале профильные диагносты, лучшие хирурги и онкологи, а на прямой связи специалисты из сорока регионов, где уже функционируют современные онкологические диспансеры, в которых ежедневно проводят высокотехнологичные операции с применением ядерной медицины.

Без прямого вмешательства медиков. Так выглядит современная операционная. Невидимые глазу частицы атакую клетки головного мозга. Современный аппарат сам программирует ход операции. Врачи лишь следят с экранов за процессом.

Ежегодно Галина проходит обследование и находится под контролем специалистов. С момента операции прошло уже 19 лет. Еще недавно это было невозможно. Сейчас мировая практика показывает продолжительность жизни онкобльных с каждым годом растет.

Главный враг опухоли — ранняя диагностика. Именно это позволит снизить смертность вдвое. Такую задачу ставят перед собой российские специалисты. А в рамках национальной стратегии на борьбу с онкозаболеваниями только в этом году выделено около 150 миллиардов рублей.

Ранее по теме

Сейчас

00:35

Российскую актрису Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи до 20 марта

23:28

На западе Кубы прогремел взрыв, специалисты полагают, что это метеор

20:24

В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина

20:10

Захарова – о Венесуэле, ДРСМД и смерти россиянина от пыток

19:30

В суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева до 8 апреля

19:18

Опий и кислота: в Крыму ФСБ накрыла банду наркоторговцев

19:02

Мальчик получил пулю в лицо у киевского магазина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сенатор Пушков: США разрушили ДРСМД и успокаивают евросоюзников

Сенатор Пушков: США разрушили ДРСМД и успокаивают евросоюзников

4 часа назад
Кубинский метеорит упал в безопасном месте

Кубинский метеорит упал в безопасном месте

3 часа назад
Российскую актрису Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи до 20 марта

Российскую актрису Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи до 20 марта

4 часа назад
Легализация марихуаны: выборы на Украине могут пройти веселее

Легализация марихуаны: выборы на Украине могут пройти веселее

2 часа назад
60 лет тайне перевала Дятлова: Генпрокуратура решила поставить точку в деле

60 лет тайне перевала Дятлова: Генпрокуратура решила поставить точку в деле

6 часов назад
В России отмечают 76 лет со дня победы под Сталинградом

В России отмечают 76 лет со дня победы под Сталинградом

3 часа назад
ОПЕК идет на рекордные сокращения добычи нефти

ОПЕК идет на рекордные сокращения добычи нефти

3 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Онкологи: продолжительность жизни онкобольных растет

Онкологи: продолжительность жизни онкобольных растет

1 час назад
Кипр ужесточает политику выдачи "золотых" паспортов

Кипр ужесточает политику выдачи "золотых" паспортов

2 часа назад
В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина

В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина

8 часов назад
Чемпионат мира по бенди. Сборная Швеции стала соперником россиян по финалу

Чемпионат мира по бенди. Сборная Швеции стала соперником россиян по финалу

4 часа назад
Ухов и еще 11 российских легкоатлетов признаны виновными в использовании допинга

Ухов и еще 11 российских легкоатлетов признаны виновными в использовании допинга

10 часов назад
Мультфильм, созданный Россией, Чехией и Бельгией, выйдет в мировой прокат

Мультфильм, созданный Россией, Чехией и Бельгией, выйдет в мировой прокат

10 часов назад
Дуэль Александра Олешко и Игоря Верника на канале "Россия"

Дуэль Александра Олешко и Игоря Верника на канале "Россия"

17 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

19 часов назад
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
"Йозеф, 27 лет, редактор": одинокий "Сталин" мечтает познакомиться

"Йозеф, 27 лет, редактор": одинокий "Сталин" мечтает познакомиться

6 часов назад
Машина оказалась на крыше легковушки после массового ДТП на северо-востоке Москвы

Машина оказалась на крыше легковушки после массового ДТП на северо-востоке Москвы

7 часов назад
Украинские диверсанты пытались взорвать железную дорогу и нефтебазу в ДНР

Украинские диверсанты пытались взорвать железную дорогу и нефтебазу в ДНР

7 часов назад
Слепящая красота: москвичка лишилась зрения после визита к косметологу

Слепящая красота: москвичка лишилась зрения после визита к косметологу

7 часов назад
Порошенко задекларировал почти 20 миллионов дивидендов

Порошенко задекларировал почти 20 миллионов дивидендов

7 часов назад
С Мишелем Леграном простились по православному обряду

С Мишелем Леграном простились по православному обряду

8 часов назад
Звонарева победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Звонарева победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

8 часов назад
Бурея свободна: мощным взрывом реку вернули в привычное русло

Бурея свободна: мощным взрывом реку вернули в привычное русло

8 часов назад
Новый флешмоб: замерзшие американцы замораживают одежду

Новый флешмоб: замерзшие американцы замораживают одежду

8 часов назад
Конькобежцы Воронина и Румянцев завоевали серебро на этапе Кубка мира в Хамаре

Конькобежцы Воронина и Румянцев завоевали серебро на этапе Кубка мира в Хамаре

8 часов назад
Захваченные в Сирии трофеи станут экспонатами передвижной выставки

Захваченные в Сирии трофеи станут экспонатами передвижной выставки

8 часов назад
608
Кузнецова проверит сообщения об отказе якутской школы принимать русскоязычных детей

Кузнецова проверит сообщения об отказе якутской школы принимать русскоязычных детей

9 часов назад
В суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

В суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

9 часов назад
Кубок Дэвиса. Даниил Медведев принес России первый балл в матче со Швейцарией

Кубок Дэвиса. Даниил Медведев принес России первый балл в матче со Швейцарией

9 часов назад
Следы взрывчатки: аспиранта МГУ задержали за изготовление бомб

Следы взрывчатки: аспиранта МГУ задержали за изготовление бомб

10 часов назад
Вырастить победителя: истории юных чемпионов России и советы их родителей

Вырастить победителя: истории юных чемпионов России и советы их родителей

10 часов назад
Дело Арашуковых: Кятов не признал вины и был арестован

Дело Арашуковых: Кятов не признал вины и был арестован

11 часов назад
"Человек". Документальный фильм к 10-летию интронизации Патриарха Кирилла

"Человек". Документальный фильм к 10-летию интронизации Патриарха Кирилла

11 часов назад
341
Сгибаемый смартфон Samsung мелькнул в официальном видео

Сгибаемый смартфон Samsung мелькнул в официальном видео

11 часов назад
Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами

Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами

11 часов назад
Названы сроки запуска нового автозавода Haval в России

Названы сроки запуска нового автозавода Haval в России

13 часов назад
Старинную церковь в Башкирии разобрали на кирпичи и замостили ими дорогу

Старинную церковь в Башкирии разобрали на кирпичи и замостили ими дорогу

14 часов назад
Погода на выходные: первая репетиция весны

Погода на выходные: первая репетиция весны

15 часов назад
Супер Марио станет врачом на iOS и Android

Супер Марио станет врачом на iOS и Android

16 часов назад
Инструкция: как сделать сидячую работу хоть немного полезнее

Инструкция: как сделать сидячую работу хоть немного полезнее

16 часов назад
Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире

Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире

19 часов назад
Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

31.01.2019 17:49
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16