Тренер ЦСКА Итудис: начали хорошо, но потом стали часто терять мяч

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис отметил хорошую игру армейских баскетболистов в первой четверти матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги против черногорской "Будучности". Однако затем, по мнению греческого специалиста, у красно-синих возникли проблемы с контролем мяча.

"Мы хорошо начали, но во второй четверти стали много терять мяч и позволили сопернику забить 27 очков. В большом перерыве пришлось уделить много времени игре в защите, и в итоге во второй половине мы пропустили только 22 очка", – цитирует Итудиса РИА Новости.

Также он похвалил соперника за хорошую игру. "Будучность" сегодня намного лучше той команды, которой мы проиграли в первом круге", – отметил наставник москвичей.

Напомним, что ЦСКА дома разгромил черногорский клуб со счетом 99:69, взяв реванш за поражение в гостях.