Минэнерго США запрещает своим ученым контакты с китайцами и русскими

Министерство энергетики США решило запретить своим сотрудникам участвовать в программах, нацеленных на привлечение талантливых, подающих надежды кадры и спонсируемых властями Китая и ряда других стран. В этом списке — Россия, Иран и КНДР.

По данным газеты The Wall Street Journal, Минэнерго обусловило свои действия защитой национальных интересов.

"Работать надо либо с нами, либо с ними", — заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт.

Запрет распространяется на сотрудников ведомства, работающих на него по контрактам ученых и потенциальных получателей грантов министерства. Им запретят ездить по приглашению на профильные мероприятия или передавать опыт и знания коллегам из тех самых четырех стран, сообщает ТАСС.