США начинают гуманитарные поставки в Венесуэлу

США собираются направить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Об этом в пятницу сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На своей странице в "Твиттере" помощник президента США сообщил, что народ Венесуэлы получит медикаменты, хирургические инструменты и пищевые добавки.

"Пришло время Мадуро уйти", — заключил он.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6