Скончался знаменитый ведущий программы "Время" Евгений Суслов

Диктор Центрального телевидения, ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов скончался в возрасте 81 года.

"Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", — сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.

Суслов родился 10 октября 1937 года.

На телевидении он проработал более 30 лет: в 1962 году он стал диктором на Центральном телевидении, вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий, передает ТАСС.

Программа "Время" в истории отечественного телевидения не только побила все рекорды по долголетию, но и явилась прародительницей современных информационно-аналитических программ.

Тон дикторов был торжественен и официален, но, несмотря на обилие официоза и казенный оптимизм, журналистам удавалось отразить с достаточной степенью достоверности дух и нравы современной жизни, и "Время" сразу же стало "застольной" передачей каждого советского человека, а дикторов любили и считали своими в каждом доме.