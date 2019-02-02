В Крыму задержана банда наркоторговцев опием

Крупную банду наркоторговцев обезвредили в Крыму. Лидером группировки оказалась женщина 1960 года рождения. Ее задержали при попытке сбыта партии опия, передает "Россия 24".

Всего у наркодиллеров нашли более трехсот свертков с опием и сырье для приготовления наркотиков. Также были изъяты 10 миллионов рублей.