Вратарь "Тампы" Василевский оформил четвертый "сухарь" в сезоне

Встречей между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. А в серии буллитов победу одержали хоккеисты "молний" – 1:0.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил все 36 бросков по своим воротам. Таким образом, он оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне и 16-й в заокеанской карьере.

В другой встрече дня "Каролина Харрикейнз" на своей площадке оказалась сильнее "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2.