В Приморье установлен бюст летчику, героически погибшему в Сирии

Военные установили не территории авиационного полка в Черниговке Приморского края бюст летчику Роману Филипову, погибшему в 2018 году в Сирии. Его самолет сбили террористы; он катапультировался и сражался до последнего патрона.

Майор Филипов погиб год назад – 3 февраля в Сирии, во время облета зоны деэскалации Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит террористами из переносного зенитного ракетного комплекса. Катапультироваться ему пришлось на вражеской территории. До последних минут жизни российский офицер вел неравный бой с боевиками. Но в конце концов его окружили и ранили, и тогда он подорвал себя гранатой. Последними его словами были "Это вам за пацанов!" Кадры последнего боя российского летчика облетели весь мир. Все мировые СМИ сравнили Романа с легендарными героями Великой Отечественной войны.

В субботу на территории штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) был открыт мемориальный бюст, прошел траурный митинг; воинские подразделения прошли торжественным маршем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.

Таких офицеров, как погибший в Сирии воронежец Роман Филипов, у других стран не будет никогда. Об этом 1 марта 2018 года заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира – это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное в другом – таких людей, таких офицеров, как наш лётчик Роман Филипов – у них не будет никогда", – сказал глава государства. При этих словах президента все в зале встали и аплодировали стоя.