Кубинский метеорит пронзил небо в виде огненного шара

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков.

Метеорит был замечен в виде огненного шара, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, передает ТАСС со ссылкой на кубинскую газету Granma.

Специалисты и ученые, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков. Он показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Размер самого крупного обломка — 11 сантиметров в длину. От него осталась воронка в земле. Обломки были собраны и отправлены на исследование.

В публикации также говорится, что эксперты проверили сообщения о другом возможном метеорите, который упал в море возле города Матанзас (к востоку от Гаваны). Однако никаких следов этого метеора пока не найдено.

Нынешний метеорит стал седьмым за историю наблюдений на Кубе. Предыдущий упал в 2001 году.