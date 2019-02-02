В Ессентуках нашли неизвестные снимки с Николаем Вторым

Тайник с неизвестными фотографиями царя Николая Второго нашли в Ессентуках. Эксперты уже признали снимки подлинными. Самые ценные — с автографами, которые, скорее всего, принадлежат царевнам и царевичу Алексею. Клад нашли случайно, во время ремонта крыши здания Федерального казначейства.

Фотографии сейчас находятся в музее управления Федерального казначейства в Ставрополе, ими занимаются специалисты. Практически на всех фото изображен молодой казак в компании своих сослуживцев, а иногда царя и членов его семьи.

Уникальные снимки нашли рабочие во время замены кровли в одном из зданий казначейства. Среди девяти фотографий – две известные открытки с изображением цесаревен и цесаревича Алексея. На оборотной стороне надпись "Анатолию Семеновичу". На некоторых — подлинные автографы детей Николая II. Другие фото неизвестны, они-то и заинтересовали историков. На них изображены офицеры императорского конвоя, в том числе казак Анатолий Федюшкин. Предположительно, ему и принадлежит бесценный фотоархив.

"Если говорить об Анатолии Федюшкине, то он представлен более крупным планом", — показывает одну из фото Вера Самарина, заместитель руководителя управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

Вера Самарина, начальник штаба поискового отряда "Казначей 26", теперь занимается исследованием фотоархива, составляет генеалогическое древо семьи Федюшкиных. По ее словам, лейб-казак часто упоминается в дневниках и письмах царской семьи, он дружил с цесаревнами и даже получал от них подарки.

"Анатолию Семёновичу была Татьяной подарена рубашка, на которой была приколота записочка, где было написано: "Да благословит вас господь", — рассказывает Вера Самарина.

В 1918 году Федюшкин примкнул к белогвардейцам на Северном Кавказе и, оказавшись в Ессентуках, спрятал фотографии под крышей особняка. Позже Анатолий Семенович эмигрировал в США, где и закончил свою жизнь. Еще одна версия: фото на чердаке оставили родственники Федюшкина, которые долгое время проживали в Ессентуках.

"Сейчас у нас стоит задача отреставрировать эти фото, потому что там кое-где есть плесень. Снимки сто лет пролежали в сыром конверте, — говорит Игорь Тапсиев, руководитель управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю. — Мы уже вышли на Российскую государственную библиотеку, чтобы нам помогли специалисты. Будем дальше искать потомков".

Однако потомки уже находятся сами. Со всей страны приходят письма от однофамильцев лейб-казака, который якобы является их предком. Возможно, благодаря им тайна забытого на чердаке клада когда-нибудь будет раскрыта.