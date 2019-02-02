При пожаре в Томске погиб основатель известного театра кукол Владимир Захаров

Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что при пожаре в Томске погиб основатель известного томского театра кукол "2+ку", создатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления Владимир Захаров.

Пожар произошел в мастерской на территории театра "2+ку". Захаров, якобы, пошел смотреть, что случилось, и не вернулся.

Собеседник РИА Новости сообщил, эта информация подтверждена исключительно показаниями свидетелей, которые утверждают, что именно Захаров заходил в помещение.

Тело погибшего очень пострадало от огня, поэтому следствие будет делать заключение по результатам судебно-медицинской, пожаротехнической и генотипической экспертизы для идентификации личности погибшего.

По предварительной информации, причиной возгорания в двухэтажном деревянном строении может быть замыкание электропроводки.