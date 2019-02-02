Вера Звонарева: не хочу заморачиваться поисками оптимальной формы
Бывшая вторая ракетка мира теннисистка Вера Звонарева продолжает попытки вернуться в верхнюю часть рейтинга WTA после длительного перерыва. Победив в прошлом году в парном разряде на St. Petersburg Open, в этом году наша спортсменка дошла до личного полуфинала.
В матче 1/4 Вера переиграла другую россиянку Дарью Касаткину, с которой она ранее не играла. "Даша – отличная теннисистка. Она действительно играет в своем стиле, нестандартно. Использует вращения, разную скорость мяча. Когда смотришь матч по телевизору, ты эти вариации не видишь, но когда тебе приходится играть против нее, то, конечно, ты это чувствуешь", — сказала Звонарева.
"Но в целом я была к этому готова, — цитирует теннисистку официальный сайт турнира в Питере. – Было действительно очень интересно. Она боролась с первого до последнего мяча. Я рада, что в нужные моменты смогла сыграть грамотно и исполнить то, что было задумано".
Журналисты напомнили Звонаревой, что она уже играла в полуфинале в китайском Шэньчжэне, но проиграла: "Во-первых, нужно очень грамотно подходить к своему восстановлению. Конечно, после Шэньчжэня были сделаны определенные выводы именно в плане подготовки. Были также учтены мои травмы, поэтому после этого турнира я усердно работала с физиотерапевтами и с тренером по фитнесу, чтобы избавиться от всех травм, и привести себя в ту физическую форму, чтобы я могла выдерживать много трехсетовых матчей подряд. В том матче я просто не была готова играть".
"Очень сложно говорить об оптимальной форме. В теннисе бывает так, что ты приезжаешь на турнир, и тебе кажется, что ты вообще по мячу не попадаешь, ничего не чувствуешь, а в итоге выигрываешь его. Или наоборот: ты думаешь, что играешь здорово, а потом выходишь и проигрываешь 0:6, 0:6 кому-нибудь, а потом думаешь: "Как это все могло произойти?!" Теннис — удивительная игра в этом плане, поэтому я совершенно не задумываюсь о том, в какой форме я нахожусь. Наверное, одна из моих целей – даже об этом и не думать. Я хочу думать только о том, что мне нужно сделать, чтобы завтра я смогла продемонстрировать свою лучшую игру и доставить как можно больше неудобств своей сопернице".
Говоря о полуфинале, в котором Звонарева сыграет с хорваткой Донной Векич, Вера сказала: "Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались вроде бы один раз, и это было достаточно давно, когда она была еще совсем юной. Это было на Уимблдоне, совсем другом покрытии. Здесь она играет очень здорово, все же победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Я постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США начали выход из договора о ракетах
- В деле Арашуковых появился еще один фигурант
- На перевал Дятлова отправят прокуроров
- Россиянин умер в украинской колонии от пыток
- В США задержана российская актриса
Самое читаемое
-
Мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида
- Авиадебоширу, из-за которого пришлось посадить самолет в Сочи, грозит до 5 лет тюрьмы
- Умерла актриса Валентина Березуцкая
- Преступление века сорвалось из-за дорожных рабочих
- Мальчик от холода уже плакать не мог: малыша забыли на площадке
Вести.Экономика
-
Россия и Китай избавляются от госдолга США
- Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
- Количество наличных денег в России выросло до нового рекорда
- Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения
- В поиске долларов: "Газпром" выходит на международный рынок
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
На Сущевском валу водители подрались на проезжей части
- Запись детей в школы: в столице обошлось без ажиотажа
- Похищенная картина Куинджи вернулась в Третьяковскую галерею
- Устроившую два ДТП в Подмосковье модель Валерию Соколову лишили прав
- Забег по лесу, путешествие на Крайний Север или в Неаполь XVII века: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
В Москву пришло опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся