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2 февраля 201908:20

Вера Звонарева: не хочу заморачиваться поисками оптимальной формы

formulatx.com

Бывшая вторая ракетка мира теннисистка Вера Звонарева продолжает попытки вернуться в верхнюю часть рейтинга WTA после длительного перерыва. Победив в прошлом году в парном разряде на St. Petersburg Open, в этом году наша спортсменка дошла до личного полуфинала.

В матче 1/4 Вера переиграла другую россиянку Дарью Касаткину, с которой она ранее не играла. "Даша – отличная теннисистка. Она действительно играет в своем стиле, нестандартно. Использует вращения, разную скорость мяча. Когда смотришь матч по телевизору, ты эти вариации не видишь, но когда тебе приходится играть против нее, то, конечно, ты это чувствуешь", — сказала Звонарева.

"Но в целом я была к этому готова, — цитирует теннисистку официальный сайт турнира в Питере. – Было действительно очень интересно. Она боролась с первого до последнего мяча. Я рада, что в нужные моменты смогла сыграть грамотно и исполнить то, что было задумано".

Журналисты напомнили Звонаревой, что она уже играла в полуфинале в китайском Шэньчжэне, но проиграла: "Во-первых, нужно очень грамотно подходить к своему восстановлению. Конечно, после Шэньчжэня были сделаны определенные выводы именно в плане подготовки. Были также учтены мои травмы, поэтому после этого турнира я усердно работала с физиотерапевтами и с тренером по фитнесу, чтобы избавиться от всех травм, и привести себя в ту физическую форму, чтобы я могла выдерживать много трехсетовых матчей подряд. В том матче я просто не была готова играть".

"Очень сложно говорить об оптимальной форме. В теннисе бывает так, что ты приезжаешь на турнир, и тебе кажется, что ты вообще по мячу не попадаешь, ничего не чувствуешь, а в итоге выигрываешь его. Или наоборот: ты думаешь, что играешь здорово, а потом выходишь и проигрываешь 0:6, 0:6 кому-нибудь, а потом думаешь: "Как это все могло произойти?!" Теннис — удивительная игра в этом плане, поэтому я совершенно не задумываюсь о том, в какой форме я нахожусь. Наверное, одна из моих целей – даже об этом и не думать. Я хочу думать только о том, что мне нужно сделать, чтобы завтра я смогла продемонстрировать свою лучшую игру и доставить как можно больше неудобств своей сопернице".

Говоря о полуфинале, в котором Звонарева сыграет с хорваткой Донной Векич, Вера сказала: "Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались вроде бы один раз, и это было достаточно давно, когда она была еще совсем юной. Это было на Уимблдоне, совсем другом покрытии. Здесь она играет очень здорово, все же победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Я постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла".

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