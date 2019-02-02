Атака террористов в Иране: погиб военный

Один иранский военный стал жертвой нападения террористов на базу ополчения "Басидж" в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Еще пятеро военных при этом получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Террористы напали на базу "Басидж" в городе Никшахр. Власти не сообщили подробностей субботнего нападения, ответственность за него также пока никто не взял. По сообщению иранского информагентства Fars, атака произошла во время утренней церемонии поднятия флага.

Полувоенное ополчение "Басидж" входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитных частей иранских вооруженных сил. Отделения "Басидж" есть в каждом крупном городе Ирана, помимо военной и правоохранительной функций это ополчение осуществляет надзор за нравами и политическими настроениями в стране.