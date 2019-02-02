ДТП в ХМАО: четверо погибших, двое пострадавших

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло утром в субботу на 27-м километре автодороги Нягань — Талинка. Столкнулись "Лада Гранта" и "Мазда-3". Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В последние дни в ХМАО установилась морозная погода — в некоторых районах столбик термометра опускается до минус 52 градусов по Цельсию. Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения быть предельно осторожными в период аномально низких температур. Водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок, передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.