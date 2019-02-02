В субботу в Москве пойдет снег

В субботу в Москве ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег, пишет РИА Новости.

Теплый воздух, принесенный атлантическим циклоном, поднимет температуру воздуха до минус трех градусов. Это немного превышает климатическую норму.

Ожидается ветер с юго-восточного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.