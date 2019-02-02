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2 февраля 201910:27

Туман в аэропорту Симферополя задержал вылет рейсов из Москвы и Петербурга

EPA

Вылет пяти рейсов из Москвы и Петербурга в Симферополь задерживается из-за тумана в крымском аэропорту. По сообщению пресс-службы аэропорта, ограничена видимость на взлетно-посадочной полосе, поэтому командиры пяти воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь до нормализации погодных условий.

Самолеты находятся в аэропортах отправления, передает "Интерфакс". Улучшение погоды в зоне аэропорта Симферополя ожидается к 12:00 (время совпадает с московским).

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