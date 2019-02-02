Вашингтон намерен сегодня уведомить Москву о выходе из договора ДРСМД

Сегодня США намерены официально уведомить Москву о том, что приостанавливают выполнение обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении Дональда Трампа. Решение США вызвало серьезную обеспокоенность в Европе. В российском МИДе заявляют о праве на ответные меры. Почему Вашингтон принял такое решение?

Доверяй, но проверяй — с таким настроем, созвучным фразе Рейгана, брошенной во время подписания ДРСМД в 1987-м году, в день, когда этому договору Трамп подписал приговор, до президента США добрались журналисты. В то, что виновата Россия, они не поверили. Их интересовало, связан ли отказ от участия в договоре с угрозой в западной части Тихого океана со стороны Китая? И можно ли считать такое решение — реакцией на новую угрозу с китайской стороны?

Отвечая на вопрос, Трамп отметил, что нужно учитывать мнение других стран: "Договор старый. Но очень важно, что одна из сторон не придерживалась его. Мы его соблюдали, а другой участник — нет. Так что мы не обязаны соблюдать его, будучи единственной заинтересованной стороной. Я надеюсь, мы сможем собрать всех в одном месте и подписать новое соглашение, которое будет значительно лучше".

Говорил Трамп как человек, начитавшийся его же собственной книги "Искусство заключать сделки". Посыл ее в том, что оппонентов надо поставить в патовую ситуацию и, пока они не сорвались с крючка, скорее усаживать за стол переговоров. Вот только мировая арена устроена посложнее нью-йоркского рынка недвижимости, на котором Трамп отработал свои приемы. Сделки у президента США пока получается в основном разрушать. ДРСМД — шестое по счету соглашение, из которого Трамп выходит за время своего президентства. В статье "Серийный убийца контроля над вооружениями" газета "Вашингтон пост" указывает на того, кто подсказал на этот раз.

"Для советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и его сторонников эти договоры — не что иное, как часть усилий стран-лилипутов сковать американского Гулливера. По его представлению, у нас должно быть максимум гибкости и разнообразные военные опции для сохранения нашей безопасности и отстаивания наших интересов в мире. Мы должны защищать нашу нацию с помощью военной силы, а не клочков бумаги", — говорится в статье.

Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг (альянс дисциплинированно взял под козырек, обвинив Москву в невыполнении ДРСМД) признал, что необходимо хотя бы разговаривать. Американцы же в основном ограничивались тем, что засылали спутниковые снимки полигона Капустин Яр — в качестве доказательства того, что беспокоящая их российская ракета 9М729 якобы летает дальше чем на 480 километров. Тогда как нижний предел по договору — 500 километров.

Столтенберг считает, что одной из важнейших тем, над которой он работал с момента назначения генсеком в НАТО в 2014 году — начать диалог с Россией: "У нас есть диалог, но мы не можем решить все проблем. Но, когда проблемы, такие, как сегодня, тогда очень важно провести встречу. Несколько дней назад мы обсудили — как мы можем решить вопрос нового оружия средней дальности".

В США основную массу избирателей тонкости мировой системы контроля над вооружениями волнуют мало. Но только если эти люди — не демократы. Означает ли все это начало новой гонки вооружений? Ведь договор РСМД расценивался как один из столпов, знаменующих окончание холодной войны. Означает ли это, что мы идем к наращиванию ядерных вооружений? — такие вопросы задали в эфире CNN военному аналитику Джону Кирби.

"Нам нужно сохранять реальный взгляд на вещи и признать, что мы уже вступили в новую гонку вооружений", — ответил Кирби.

Но признать — это полдела. Главное, понять, куда это может завести. По данным управления Конгресса США по бюджету, ассигнования на содержание и модернизацию американского арсенала в ближайшие 10 лет увеличатся до 494 миллиардов долларов. За эти деньги можно построить 87 стен на границе с Мексикой.