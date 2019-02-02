Подвиги Чкалова и его экипажа остаются непревзойденными
Важная дата для тех, кто ценит историю отечественной авиации — 115 лет со дня рождения выдающегося летчика-рекордсмена и испытателя Валерия Павловича Чкалова.
Накануне мы специально зашли на станцию московского метро "Чкаловская". К сожалению, хотя в фойе очень хорошо изображены маршруты его перелетов, большинство москвичей и гостей столицы пробегает мимо — спешит по делам.
До недавнего времени на всех самолетах, предназначенных для перелетов между континентами, ставили по четыре мотора: так было у советского Ил-62 (на хвосте), у Ил-96 и у американского Boeing-747 (на крыльях). Только совсем недавно моторы стали делать такими надежными, что их начали ставить всего по два, как на Boeing-777 или Airbus. Такую же схему хотят применить и на новом российско-китайском широкофюзеляжном лайнере.
У АНТ-25, на котором Чкалов сначала пролетел из Москвы до Охотского моря, а потом из Москвы до границы Канады и США, мотор был всего один, и тот – пропеллер. Это и сегодня непревзойденный подвиг.
Тот одномоторный самолет теперь стоит в Музее Чкалова в городе Чкаловск Нижегородской области. "Вести в субботу" побывали там. Со времени, когда у нас вышел тот материал, у нашей редакции завязались добрые отношения с потомками Валерия Павловича. И вот мы оказались там, где телекамеры не бывали давно. Как нам кажется, московская квартира Чкаловых, его кабинет на многое открывают глаза. Но сначала мы оказались на том месте, где в 1938 году Чкалов погиб.
В тот день было так же морозно, как тогда, когда мы приехали туд. И хотя тогда здесь был дровяной склад, мимо уже шли электрические провода. Только пролетала над ними не стайка птиц, а экспериментальная машина, истребитель И-180.
После второго круга Чкалов идет на посадку. Вот место гибели. Отказывает мотор М-88. Как выяснила комиссия, до последнего момента он пытался посадить самолет там, где нет жилья. А здесь тогда ничего не было. Но в самый последний момент задевает за электрические провода. Самолет падает. Чкалова выносит за 10-15 метров от фюзеляжа. Спасти его не удалось.
Бюст легендарного летчика потомки бережно хранят в его кабинете.
"Когда решался вопрос, похож, не похож, то мама пришла и на руках у нее была моя сестра. Ей было около трех лет. И она, увидев его, сказала: "Папа". И вопрос был решен", — вспоминает дочь Чкалова Ольга.
Сама Ольга Валерьевна родилась через полгода после гибели отца. Но хранит о нем пам
ять, разбираясь в деталях. ну, например. Тот самый двигатель М-88. Потом его устанавливали и на бомбардировщике Ил-4, и на Су-2, и на многих других самолетах Победы. Но на тот момент...
- Был там заговор, нет, но в принципе он ведь решился сесть за штурвал самолета, в котором было выявлено что-то за сотню недоработок?
- Да, — говорит Ольга Чкалова.
- Это профессия такая или Чкалов такой?
- Я думаю, что это и профессия, и он.
О каком заговоре идет речь?
В начале 30-х Чкалова считали, как сказали бы сейчас, авиаэкстремалом лихачом: взять один только его пролет под Троицким мостом в Ленинграде.
Чаще всего показывают, конечно, прибытие его в США. Но это был уже второй рекордный перелет. Сначала был внутри СССР — на Дальний Восток. За него Чкалову и членам его экипажа дали звание Героя.
Чкалову рукоплещет народ, с ним мечтаю познакомиться и те, кто считался "звездами" до этого: Москвин, Алексей Толстой, Яблочкин, Шолохов.
А Чкалов (из народа) был настоящим самородком. И с этими своими новыми знакомыми не стеснялся. С актрисой Риной Зеленой шутил. Да и всех других удивлял очень приятно.
"Мама говорила, что он был, как губка. Он очень любил читать, очень много знал. И хотя мама кончила филологический факультет в Питере, но она мне сказала, что под конец его жизни, он ее перерос", — вспоминает Ольга Чкалова.
Впереди был перелет в США. И такая всемирная слава, которая потом придет разве что к Гагарину. И такая же нелепая гибель. Или в случае с Чкаловым не нелепая?
Перед первым полетом Чкалова провожал конструктор Туполев. Отсидевший конструктор Туполев. Вот и Чкалов, как известно, все пытался спасать людей от репрессий. А, несмотря на свою славу, был отправлен испытывать совсем "сырой", новый самолет.
- Есть версия, что Сталин хотел сделать Чкалова наркомом внутренних дел в 1938 году, дабы его именем оправдать тот ужас, который творился в стране, и что Валерий Павлович отказался. Возможно, это было подноготной его очень странной гибели?
- Да, гибель странная, — сказала Ольга Чкалова. — Есть много разных версий на этот счет. Два перелета отцовского экипажа. С одной стороны, был ужас происходящего, а с другой, — эти блестящие, выдающиеся перелеты.
Оттого и ходит эта версия: Сталин, как он считал, обласкал Чкалова. А тот, отказавшись от должности главы НКВД (после Ежова ее занял Берия), подписал себе приговор. "Против" этой версии говорит то, что в тот год погибли еще несколько летчиков-испытателей. "За" эту версию...
- Эта квартира получена после второго перелета?
- Да. И мы здесь все жили нашей большой семьей, — уточнила Ольга Чкалова.
Кабинет Чкалов обустроил сам. Вот, например, в сделанном им срезе пропеллера — фотография жены. Много других фото. И ни одной вождя.
- Это ведь еще при нем часть фотографий была развешана?
- Да.
- И он не повесил Сталина?
- Во всяком случае я не помню такого портрета, — отметила Ольга Чкалова.
И еще одна деталь.
"Во время войны мама занималась детскими домами. Но когда ее родного брата по "ленинградскому делу" арестовали, маму быстро выкинули из депутатов", — рассказала Ольга Чкалова. К счастью, семейство выжило.
Но какие бы версии ни окружали гибель Чкалова, несомненны две вещи: подвиги его и его экипажа сегодня непревзойденны. А время, когда они их совершали, было, конечно, таким, что помнить надо все.
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