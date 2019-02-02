"Один в один": участниками проекта стали зрители

Стартует новый народный сезон популярного шоу перевоплощений "Один в один". Что означает "народный"? И кто судьи?

В новом сезоне шоу "Один в один" на сцену будут выходить участники, которые сами когда-то были зрителями проекта. А помогать им со звездными образами будут те, кто уже принимал участие в шоу три года назад. Звездными наставниками станут те, кто сам сидел на этих диванах и ждали вердикта жюри.

Они готовы раскрыть бесценные секреты, как измениться до мегаузнаваемости и как сделать на сцене один в один.

"Самое главное — это чтобы это человек не волновался и была энергетика", — считает певец, композитор Сергей Пенкин.

Но наставники проекта не уверены в том, что захотели бы снова встать на место участников. "Грим, бессонные ночи, волнение, потом тебя оценивают, недооценивают, ты переживаешь", — вспоминает певица Анастасия Стоцкая.

Теперь переживать и не спать ночами придется новым героям шоу. Среди них — люди самых разных профессий и образования: повар, педагог, врач невролог, уличный музыкант и токарь третьего разряда, танцор, блогер, кандидат в мастера спорта и мама в декрете. Но все они обладают харизмой, огромным талантом перевоплощения и будут петь вживую.

Лучшие в России мастера пластического грима несколько часов колдуют на образами. Интересно, что многие артисты с удовольствием предоставляют слепки со своих лиц для масок шоу "Один в один". Это даже почетно, ведь на этой сцене копируют самых-самых, только популярные песни и музыкальные номера, вошедшие в золотой фонд эстрады.

Королева женского юмора Марина Федункив на этом чемпионате по похожести — впервые. Оказавшись в судейском кресле "Один в один", тут же вспомнила свои студенческие годы. "Я Корнелюка "делала", — сказала артистка.

Около 300 образов замечательных музыкантов ожили на этой сцене. Все лучшее, что было за пять сезонов легендарного шоу, собрали в новом народном сезоне.

Чудо перевоплощения участников в мировых звезд, легендарных кумиров и великих артистов произойдет 2 февраля в 20:45 на канале "Россия 1".