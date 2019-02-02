Момент прорыва плотины в Бразилии попал на видео

В Сети опубликованы кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент катастрофы в бразильском штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны, где 27 января произошел прорыв плотины.

Стена дамбы водоема, куда сбрасывались отходы металлургических предприятий, не выдержала давления, и огромная масса воды и грязи устремилась вперед, сметая все на своем пути.

По последним данным, в результате ЧП погибли 110 человек, установлены личности 71 из них. Еще 238 жертв числятся в списке пропавших без вести.

Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего, задержаны пятеро сотрудников добывающей компании, занимавшихся строительством плотины.

Спасатели продолжают разбор завалов, образовавшихся в местах прохождения "цунами".