Британка требует от звезды ММА Конора Макгрегора тест на отцовство

Скандальная звезда смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор, осенью проигравший россиянину Хабибу Нурмагомедову, попал в скандальную ситуацию из-за своих любовных похождений. Британка Терри Мюррей заявила, что родила от спортсмена дочь Клоду.

При этом 26-летняя женщина требует официального теста на отцовство, сообщает ирландская газета Irish Mirror. Мюррей также сообщила: "Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что Клода – его дочь".

Публикация в издании сопровождается множеством фотографий Конора и Терри, среди которых есть и весьма фривольные. Сам Макгрегор заявил, что знаком с Мюррей, но спал с ней не он, а один из его друзей. Боец даже сообщил, что готов пройти нужные тесты, чтобы прояснить ситуацию.

Надо сказать, что скандальный в бойцовской клетке ирландец до сих пор слыл образцом в семейной жизни: его избранница – красавица Ди Девлин. История любви пары началась в ночном клубе и вылилась в свадьбу в 2007 году. Известно, что жена не переставала верить в Конора и поддерживала даже тогда, когда супруг приносил домой только пособие по безработице.

Став звездой ММА Макгрегор привлек свою вторую половинку к управлению личными доходами. Осенью 2016 года стало известно, что Конор и Ди ждут ребенка и вскоре ирландец принял решение отказаться от боев до мая 2017 года, так как его супруга всегда очень переживала, когда он дрался. Родившегося сына назвали Конор Джек. Интересно, что предполагаемый секс с Мюррей был у Макгрегора за месяц до рождения первенца. Но теперь у ирландца двое законных детей и, возможно, еще дочь на стороне.