Россия не будет втягиваться в гонку вооружений и инициировать переговоры с США

Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Говоря об ответных мерах на решение США о выходе из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности, российский президент поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющегося бюджета министерства обороны на 2019-й и последующие годы. Заявление российского лидера прозвучало на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Глава оборонного ведомства в свою очередь отметил, что вопрос уже был рассмотрен детально. И в ближайшие дни будет предложена корректировка бюджета на 2019 год.

Принятые меры позволят выполнить указание главы государства в рамках государственной программы вооружения и гособоронзаказа. Бюджет Минобороны в 2019 году увеличиваться не будет, уточнил президент.

Что же касается судьбы договора, то Путин потребовал не инициировать переговоры с США по разоружению. Однако все предложения РФ "остаются на столе, двери для переговоров открыты", отметил глава государства. По мнению российского президента, США должны созреть для ведения равноправного и содержательного диалога с Россией по этой важной для всего мира теме.

Ранее сообщалось, что США приостанавливают выполнение обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ответ Россия заявила о приостановке своего участия в договоре.