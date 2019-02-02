Легковушка снесла людей на тротуаре после ДТП в Саранске. Видео

В минувшую пятницу, 1 февраля, в столице Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали два человека. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, на пересечении улиц Большевистская и Коммунистическая столкнулись автомобили BMW и Chevrolet.

После удара оба транспортных средства вылетели на тротуар – кроссовер снес дорожный знак, а легковушка сбила двух пешеходов, стоявших на тротуаре около "зебры".

В результате инцидента травмы получили водитель Chevrolet и один из сбитых им пешеходов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.