США нарушают ДРСМД с 1999-го

Министр иностранных дел России на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны США. По словам Лаврова, американцы на протяжении многих лет игнорируют положения договора.

"Соединенные Штаты с 1999 года начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными", — заявил Лавров.

По данным министра иностранных дел России, американские ракеты-мишени, включая баллистические, и пусковые установки Mk 41, пригодные для запуска ядерных "Томагавков", нарушают соглашение.

Позиционные районы противоракетной обороны США строят в Румынии, Польше и Японии, передает телеканал "Россия 24".

Как рассказал Лавров, Россия пыталась договориться с Вашингтоном о спасении ДРСМД

"Мы предложили беспрецедентные меры транспарентности, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ", — отметил Лавров.

К сожалению, американский ультиматум "противоречит духу и букве самого договора", сказал Лавров, и принят быть не может.

В субботу президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу​​.