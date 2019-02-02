Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ

Фальсификацию уголовного дела по факту гибели группы Дятлова пытается доказать исследователь Олег Архипов.

На конференции, посвященной этому событию, он представил записку Василия Темпалова, тогдашнего прокурора Ивделя, следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года. Темпалов пишет, что выезжает для расследования. Однако о гибели спортсменов стало известно позже.

На конференции высказали мнение, что дата проставлена по ошибке.

Ранее сообщалось, что криминала в гибели группы нет. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной причиной трагедии назвал природные условия, передает "Интерфакс".

В марте планируется вылет на место трагедии группы прокуроров. По словам Куренного, планируется проверить 75 версий с привлечением экспертов.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход в конце января 1959 года. Планировали подняться на вершины Отортен и Ойка-Чакур Северного Урала. Но туристы погибли в ночь с первого на второе февраля при загадочных обстоятельствах.

Поиски пропавших начались 16 февраля, когда стало понятно, что группа пропала. Столь долгое бездействие спасательных служб породило множество конспирологических версий.