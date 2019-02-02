Игрок итальянской "Лечче" Скавоне потерял сознание во время игры

Матч чемпионата Италии в Серии "В" между "Лечче" и "Асколи" едва не закончился трагедией. Уже на первой минуте игры хавбек хозяев Мануэль Скавоне в жестком столкновении с Джакомо Береттой получил страшный удар в голову и потерял сознание.

Игра была прервана и привести в сознание Скавоне удалось только при помощи дежуривших на стадионе медиков, сообщает издание Corriere dello Sport. Прямо с поля "скорая помощь" отправила футболиста в госпиталь, где он остается под непрерывным наблюдением врачей.

Встреча так и не была возобновлена, так как партнеры Скавоне и их соперники были шокированы происшествием и руководители команд вместе с судьями приняли решение не продолжать игру. Дату переигровки позднее определят организаторы национального первенства.