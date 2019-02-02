Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре

На Кипре задержана бывший мэр Тулы Алиса Толкачева. Операция проводилась по линии Интерпола по запросу российских правоохранительных органов. Сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции женщины на родину.

В российском посольстве в Никосии информацию о задержании Толкачевой подтвердили. Она находилась в международном розыске, пишет ТАСС.

Женщину задержала кипрская полиция, в настоящее время они находится в тюрьме, добавляет "Интерфакс".

Толкачева занимала пост мэра Тулы с марта 2010-го по март 2011 года. Она также является учредителем и руководителем управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС". Экс-чиновницу обвиняют по статьям о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Всего в ее отношении расследуется шесть уголовных дел.