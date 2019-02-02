В якутском Минобре прокомментировали сообщения о проблемах русскоязычных детей

Министерство образования и науки Якутии контролирует все процедуры в ходе записи в школы детей — в том числе русскоязычных. Об этом рассказала первый замминистра образования и науки Якутии Ирина Любимова.

Ранее портал news.ykt.ru сообщил о конфликте в соцсетях, разгоревшемся между двумя противоборствующими лагерями — жителями 203 микрорайона и родителями учеников национальной школы "Айыы кыьата". Сообщалось: жители нового микрорайона хотят, чтобы их дети ходили в школу рядом с домом, однако некоторые из них не говорят на якутском языке. В свою очередь руководство "Айыы кыьата" и некоторые родители учеников выступают против открытия русскоязычных классов.

Вопросы, возникшие в связи с сообщениями СМИ по этому поводу, сегодня, 2 февраля, обсуждались на совещании у главы города Якутска Сарданы Авксентьевой с участием директора школы "Айыы кыьата" Лидии Шамаевой, ответственных работников мэрии и представителей родительского комитета школы. Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова проверит информацию об отказе в приеме детей в одну из якутских школ.

По словам Ирины Любимовой, идет запись во все образовательные организации республики, непосредственно в Якутске ведется электронная запись, и на территории 203 микрорайона в школу "Айыы кыьата" записываются дети по месту проживания в этом районе.

Министерство образования и науки Якутии контролирует все процедурные мероприятия, добавила она, пообещав, что к 1 сентября все дети будут обеспечены школами в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ".

По словам замминистра, самое главное – обеспечить доступ к образованию всем детям. "Нам неважно, на каком языке говорит ребенок", – сказала Любимова.

Глава республики Айсен Николаев накануне заявил, что проблема нехватки мест в образовательных учреждениях действительно стоит остро, однако информация, что туда отказываются принимать по национальному признаку, не соответствует действительности. Ирина Любимова придерживается аналогичного мнения, передает РИА Новости.

По ее словам, в адрес "Айыы кыьата" поступило 223 заявления о приеме в первый класс на 2019-2020 учебный год. Из них обработаны уже 145 заявление: 110 — об обучении на якутском языке, 35 – на русском. Школа также принимает от родителей заявления о приеме детей со второго по 11-й классы. От родителей этих детей поступило 135 заявлений: 101 заявление об обучении на якутском языке, 34 – на русском.

Документы о зачислении в школу будут приниматься до 31 августа включительно, а в бюджет республики уже заложены средства на строительство еще одной общеобразовательной школы в 203 микрорайоне, чтобы закрыть потребность района в школьных местах. Новое здание школы, по словам Любимовой, будет открыто к концу 2020 года.