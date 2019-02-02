Полицейские около часа ловили мужчину, уходившего от погони на мини-тракторе. Видео

Стражи порядка стали участниками необычной погони, развернувшейся в Техасе в минувший вторник, 29 января.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции, сообщают, что события развивались следующим образом. Мужчина, управлявший мини-трактором John Deere, стал участником ДТП с фургоном.

На место аварии вызвали патрульных. После их прибытия тракторист внезапно осознал, что не готов общаться с представителями власти, завел свое транспортное средство и скрылся, попутно зацепив одного из офицеров, попытавшегося его остановить.

Беглец умело пользовался своим преимуществом, задействовав внедорожные качества трактора, позволявшие ему более часа уходить от полицейской погони по пересеченной местности.

В итоге мужчину заблокировали на поле, оцепив его по периметру. Правоохранители, прибывшие на машинах с полным приводом, сумели догнать и скрутить смутьяна, который, как выяснилось после установления его личности, уже находился в розыске.

Сам задержанный пояснил, что планировал добраться до Калифорнии, чтобы помочь с восстановлением разрушенного при пожарах, а также заявил, что собирался попросить денег у президента США Дональда Трампа.

В настоящее время несостоявшийся волонтер доставлен в окружную тюрьму, где и ожидает суда.