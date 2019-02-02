ЦИК Украины отказал Соловьеву и Симоненко в регистрации

Лидерам двух партий Украины отказали в регистрации кандидатами на выборах президента Украины, сообщается на сайте ЦИК. В регистрации отказано лидеру коммунистов Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву.

Члены избиркома, вынося решение по кандидатуре от компартии, ссылались на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Деятельность украинской компартии запрещена по решению суда с 2015 года, однако запрет не вступил в силу из-за затянувшейся процедуры обжалования решения. Кроме того, ЦИК обратила внимание на то, что поданная Симоненко анкета кандидата не содержит сведений о его месте проживания на территории Украины в течение 10 последних перед днем выборов лет. Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом на пост президента Украины Симоненко на своем съезде 3 января 2019 года. Документы в ЦИК Украины для регистрации кандидат подал 29 января.

Отказ лидеру "Розумной силы" Соловьеву объясняется в решении комиссии несоответствиями в анкете. "Кроме того, установлено наличие в предвыборной программе кандидата положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства", — говорится в решении комиссии.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, к данному моменту ЦИК зарегистрировал более 25 кандидатов.