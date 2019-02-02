Подмосковного полицейского зарезала жена

В подмосковном поселке Калининец сотрудник полиции Селятинского отдела УМВД РФ Наро-Фоминского городского округа повздорил с женой и получил удар ножом.

Мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Женщина 1990 года рождения задержана. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Назначена судмедэкспертиза. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой, передает ТАСС.