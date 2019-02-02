Биатлонист Халили выиграл серебро на юниорском чемпионате мира

В субботу, 2 февраля, в словацком местечке Осрблье продолжилась программа юниорского чемпионат мира среди юниоров. В спринтерской гонке мужчин победу праздновал норвежец Вебьорн Соерум, наш Карим Халили занял второе призовое место.

В спринте наша юниорская сборная была представлена пятью спортсменами. У Халили был стартовый номер №16, Вадим Истамгулов стартовал под №37, Василий Томшин – под №49, Ильнар Мухаметзянов – под №81, Алексей Вагин – под №88.

Увы, кроме Карима все наши участники допустили промахи на огневых рубежах и в распределении наград самой скоротечной гонки не участвовали. Халили на пьедестале расположился между двумя норвежцами – Соерумом и Сивертом-Гуттормом Баккеном.

Мухаметзянов с одним промахом замкнул восьмерку лучших, Томшин (3 промаха) – на 22-м месте, Истамгулов (1) – на 30-м, Вагин (4) – на 80-м.