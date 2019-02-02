Дальнобойщик протаранил 16 автомобилей в Самаре. Видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия масштабного массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 2 февраля, на улице Магистральной в Самаре.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, водитель фуры, который управляет большими грузовиками с 2013 года, не справился со своим транспортным средством и протаранил 16 припаркованных автомобилей.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.