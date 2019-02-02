Путин лично проконтролирует постановку новых комплексов на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин намерен изменить формат проводимых в Сочи совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса и лично контролировать ситуацию с новыми военными комплексами.

Как сообщил Путин на встрече с главами МИД Сергеем Лавровым и Минобороны РФ Сергеем Шойгу в субботу, 2 февраля, он хочет сам посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард". Президента также интересует производство гиперзвукового оружия, а также комплексов "Посейдон" и "Сармат", пишет РИА Новости.

Кроме того, глава государства планирует посетить оборонные предприятия, где разрабатываются новейшие виды вооружения, а также воинские части, куда они поставляются. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в Кремле.

О новейших видах российского стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон", президент рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.