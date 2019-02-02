В Женеве готовят клеветнический доклад о Герхарде Шредере

Доклад, очерняющий ряд известных европейских политиков, готовит некая швейцарская неправительственная организация, базирующаяся в Женеве, сообщает RT. Ссылаясь на неназванный источник, телеканал уточняет, что под удар разоблачительных публикаций вскоре может попасть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Подробности о характере готовящихся публикаций пока не приводятся. Журналисты отмечают, что Шредер больше не занимается большой политикой, но с 2005 года занимает руководящий пост в российско-европейском предприятии "Норд Стрим", которое занимается эксплуатацией трубопровода "Северный поток".

Предполагается, что серией "разоблачительных" материалов Вашингтон попытается оказать давление на Европу. В сообщении напоминается, что в начале января посол США в Германии Ричард Гренелл требовал от немецких фирм прекратить участие в газовом проекте, угрожая созданием проблем для компаний-участниц.