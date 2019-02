Спецназ скрутил мужчину, угрожавшего взорвать аэропорт Брисбена

Пассажиров международного терминала аэропорта австралийского Брисбена эвакуировали из-за вооруженного мужчины, который ворвался в здание. По сообщению местных СМИ, мужчина размахивал ножом и угрожал взорвать здание.

Людей эвакуировали, ситуацией занялся спецназ. Позже полиция штата Квинсленд, административным центром которого является Брисбен, сообщила, что правонарушитель задержан. Статус чрезвычайной ситуации пока не снят, полиция обыскивает здание терминала. Сообщается об отсутствии данных о раненых среди гражданских лиц или полицейских.

UPDATE 10.05pm: A man has been transported to a police station where he is to be interviewed. Specialist police remain at the airport with clearance searches of the International Terminal on-going. The public are thanked for their on-going co-operation and patience #alert #alert