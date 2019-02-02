Спецназ скрутил мужчину, угрожавшего взорвать аэропорт Брисбена

Пассажиров международного терминала аэропорта австралийского Брисбена эвакуировали из-за вооруженного мужчины, который ворвался в здание. По сообщению местных СМИ, мужчина размахивал ножом и угрожал взорвать здание.

Людей эвакуировали, ситуацией занялся спецназ. Позже полиция штата Квинсленд, административным центром которого является Брисбен, сообщила, что правонарушитель задержан. Статус чрезвычайной ситуации пока не снят, полиция обыскивает здание терминала. Сообщается об отсутствии данных о раненых среди гражданских лиц или полицейских.