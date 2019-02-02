Китай призвал Россию и США урегулировать разногласия по ДРСМД

Пекин выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявили в МИД КНР, Вашингтон и Москва должны урегулировать разногласия посредством диалога. В министерстве иностранных дел также выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.

В Китае полагают, что односторонний выход США из соглашения будет иметь серьезные последствия. Что касается нового формата договора с расширением числа участников — такую инициативу в Китае — не поддержали, передает телеканал "Россия 24".

"Расширение ДРСМД затрагивает ряд сложных политических, военных и юридических вопросов, многие государства выражают свою озабоченность", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

2 февраля США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соединенные Штаты выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия не выполнит их требования. Страны обвиняют друг друга в нарушении положений договора.