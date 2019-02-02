ПАСЕ не вернет России деньги

Страна, входящая в Совет Европы, должна выплачивать полный взнос, это ее юридическая обязанность, которую нельзя оспаривать задним числом, заявили в Страсбурге. Это одобрено 47 странами-участницами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна вернуть России порядка 10 миллиардов рублей за время, когда Россия не участвовала в работе ПАСЕ.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена полномочий из-за событий на Украине. Вопрос рассматривался дважды, но санкции только ужесточались. В 2017 году Россия приостановила выплаты в бюджет ПАСЕ, передает РИА Новости.