11 россиян и 9 тонн кокаина: подробности инцидента в Кабо-Верде

Одиннадцать российских моряков с судна ESER, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде девяти тонн кокаина, в скором времени должны предстать перед судом. Никаких обвинений им пока не предъявлено, рассказали в посольстве России в Кабо-Верде.

В российской дипмиссии ждут информации о том, когда состоится заседание суда, передает "Интерфакс". По словам представителя посольства, задержанные в настоящее время находятся в здании уголовной полиции.

По данным дипломатов, россиян содержат в нормальных условиях, кормят три раза в день и предоставляют им все необходимые вещи и предметы обихода. "Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего", — отметил представитель дипмиссии.

Судно ESER под флагом Панамы было задержано накануне в порту Прая на Кабо-Верде. Туда грузовое судно, шедшее из Южной Америки в Марокко, незапланированно зашло после смерти одного из моряков.