Продолжение карьеры тренера "Ромы" Ди Франческо в руках "Милана"

Слухи о том, что столичный клуб итальянской Серии "А" "Рома" может уволить главного тренера команды Эусебио Ди Франческо нарастают в преддверии матча "волков" против принципиального соперника "Милана". В случае поражения наставнику могут указать на дверь.

При этом ранее сообщалось, что руководство "Ромы" не собирается увольнять тренера даже несмотря на то, что римский клуб не блещет в чемпионате страны. Однако когда "волки" выбыли из Кубка Италии, проиграв "Фиорентине" с разгромным счетом 1:7, разговоры о скором уходе тренера возобновились.

Теперь инсайдеры издания Corriere dello Sport сообщают, что Ди Франческо может покинуть свой пост в случае поражения в 22-м туре чемпионата Италии против "Милана". Ранее появилась информация, что римляне видят замену 49-летнему итальянцу в наставнике лондонского "Челси" Маурицио Сарри.