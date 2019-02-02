Золото Венесуэлы: в ОАЭ подтвердили покупку, США отговаривают Турцию

Эмиратская компания Noor Capital купила три тонны золота у властей Венесуэлы, передает Associated Press. "Покупка не нарушала международные правила", — уточнили в компании.

Фирма Noor Capital базируется в Абу-Даби и признала факт покупки золота на фоне политических беспорядков после нападок в Twitter сенатора-республиканца Марко Рубио. Сенатор обвинил компанию в покупке золота у правительства Николаса Мадуро, против которого выступают США и ряд их союзников.

Позднее компания распространила заявление, в котором говорится, что до момента стабилизации ситуации в стране она воздержится от подобных транзакций.

ОАЭ — не единственная страна, которая закупает золото у властей Венесуэлы. Так, подобные обвинения прозвучали и в адрес Турции. На западе предполагают, что Турция в обход американских санкций перепродаст золото Ирану. Президент Турции Реджеп Эрдоган не стал признавать законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, который в конце января провозгласил себя президентом. Анкара напротив выразила поддержку правительству действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.