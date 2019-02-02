Чемпионат КХЛ. "Сибирь" обыграла СКА с футбольным счетом

Программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге стартовала матчем в Новосибирске, где местная "Сибирь" принимала питерский СКА. Игра получилась не слишком веселая и принесла победу хозяевам, которые забросили всего одну шайбу.

При этом новосибирцы открыли счет уже на 5-й минуте – отличился Шейн Принс, — что обещало интересную игру в дальнейшем. Однако даже проигрывая 0:1, гости, казалось, больше думали об обороне, лишь в концовке пойдя на запоздалый финишный спурт. В итоге СКА перебросал соперников по числу попаданий в створ (36:28), но не более.