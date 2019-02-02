На Кубе не нашли следов второго метеорита
После падения метеорита в окрестностях города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы появились слухи о том, что около города Матансас, находящегося в нескольких десятках километров к востоку от Гаваны, возможно, упало еще одно такое же небесное тело. Однако никаких следов его приземления найдено не было.
Седьмой за всю историю наблюдений метеорит упал на Кубу в минувшую пятницу, 1 февраля. Ни один человек не пострадал, разрушений нет. По информации кубинских ученых, метеорит пролетел над островом в виде огненного шара, который оставлял за собой облачный след, а недалеко от Земли взорвался и разлетелся на множество осколков. Жители пригородных районов нашли его кусочки размером от 20 до 30 сантиметров. Они позже были переданы специалистам для исследования, пишет ТАСС.
Как рассказал доктор наук Кубинского государственного института геофизики и астрономии Эфрен Сальгадо, первый метеорит упал в провинции Артемиса в 1938 году (он раскололся на три части весом в 1 килограмм, 344 и 162 грамма), второй — неподалеку от побережья в 1974 году, третий — вблизи города Сьенфуэгос в июне 1994 года. Остальные три метеорита, упавшие с 1996 по 2001 год, быть частями одного космического объекта, добавил ученый.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин заявил, что падение метеорита необычно для такого маленького острова, как Куба. По его словам, то, что он взорвался в воздухе, нормально, поскольку метеориты от давления набегающего воздуха дробятся и рассыпаются на отдельные части.
Ученый также считает, что кубинцы смогут продать метеорит, а деньги пустить на добрые дела. "Самый примитивный метеорит стоит сегодня 10 долларов за грамм, а если он редкий, то гораздо дороже. У кубинцев не так много статей дохода", — цитирует слова Сурдина РИА Новости.
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