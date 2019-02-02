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Договор о РСМД 28 минут назад
Ситуация с договором о РСМД: у НАТО не нашлось комментариев
Североатлантический альянс никак не комментирует приостановку Россией своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. По заявлению пресс-службы НАТО, ей нечего добавить к заявлению от 1 февраля, в котором "полностью отражена" позиция альянса.
Накануне НАТО синхронно с объявлением США по Договору о РСМД распространило подготовленное заявление, повторив свои тезисы полугодичной давности: Россия, по закрытым данным альянса, якобы нарушает ДРСМД и несет ответственность за односторонний выход США из этого договора. Пока начатая Вашингтоном процедура расторжения ДРСМД не завершена, Москве предложили в течение шести месяцев уничтожить свои крылатые ракеты 9М729 "проверяемым, доказуемым и транспарентным способом", передает ТАСС.
Содействовать диалогу России и США между тем готова Финляндия. Как заявил глава департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен, ДРСМД был очень успешным соглашением о контроле над вооружениями, проложившим путь к прекращению "холодной войны", и крайне важно изучить все варианты сохранения этого договора. Финляндия готова и в дальнейшем быть посредником в диалоге России и Штатов, и призывает обе стороны к терпению и сдержанности.
В МИДе Германии не удивлены решением России о приостановке участия в Договоре о РСМД, так как это соглашение фактически теряет силу в случае его нарушения одной из сторон, передает РИА Новости.
Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил: приостановка выполнения Договора о РСМД — "плохая новость, которая добавляет нестабильности на международной арене".
По мнению независимого депутата парламента Турции Озтюрка Йылмаза, одностороннее решение США о выходе из ДРСМД еще более углубит напряженность между двумя странами, а России "нужно не только отвечать зеркальными шагами, но и сесть за стол переговоров".
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сожалеет о приостановке Россией и США своих обязательств по ДРСМД и считает, что два государства должны договориться о продолжении процесса ликвидации ядерного оружия. По мнению министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, Россия не заинтересована в инициировании новых переговоров по ДРСМД. Однако глава чешского МИД надеется, что в предстоящие шесть месяцев участники соглашения найдут конструктивное решение по его сохранению.
Пекин выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявили в МИД КНР, Вашингтон и Москва должны урегулировать разногласия посредством диалога. В министерстве иностранных дел также выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.
В Китае полагают, что односторонний выход США из соглашения будет иметь серьезные последствия. Инициативу о новом формате договора с расширением числа его участников в Пекине не поддерживают.
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